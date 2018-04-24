  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:33 م
بحث متقدم
المنتخب

الإفتاء تحسم الجدل حول إفطار لاعبي المنتخب في رمضان

محمد شوقي الإسلامبولي

شقيق الإسلامبولي : دي مصيبة الإسلاميين

مشاري راشد لـ الأسد: لا أبقاك الله فبشراك "الندامة"

الصياد يواجه مشاري برد صادم

عصام تليمة

تليمة لـ مهاجميه: متسق مع ذاتى الموسيقى حلال

محكمة النقض

النقض تلغى إدراج 161 بخلية داعش من على قوائم الإرهاب

ليفربول

تشكيل ليفربول وروما في مباراة اليوم

الفنان إيوان

إيوان لـ"المصريون": مليون دولار منعتنى من الغناء

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

2 يناير الحكم على الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء

تغريم الروائى أحمد ناجي 20 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان لإخوان تركيا : لا تلوموا حزب النور

تشكيل ليفربول وروما في مباراة اليوم

الرياضة

ليفربول
ليفربول

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تشكيل "المصري" أمام "مونانا" والقنوات الناقلة

#

باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام الأهلي

#

"كلوب" يعلن غياب "صلاح" عن مباراة الليلة

#

إصابة مفاجئة لمحمد صلاح في مباراة ليستر

يلتقي في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم نادي ليفربول الإنجليزي الذي يحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع نادي روما الإيطالي على ملعب "آنفيلد" في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويبدأ "الريدز" صاحب الأرض والجمهور بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: كاريوس

خط الدفاع: فان ديك، لوفرين، روبرتسون، أرنولد

خط الوسط: ميلنر، هيندرسون، تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو

ومن المتوقع أن يبدأ روما مباراة ليفربول بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فازيو، مانولاس، خيسوس

خط الوسط: فلورينزى، دى روسى، ستروتمان، ناينجولان، كلوروف

خط الهجوم: دجيكو، باتريك شيك، وفقا لموقع "هو سكورد".

يذكر أن ليفربول نجح فى حجز مقعده بالدور نصف النهائى لدورى الأبطال فى الموسم الحالى على حساب مانشستر سيتى، بينما حقق روما مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء برشلونة من المسابقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تكرم محمد صلاح بقطعة أرض في مكة
» رسميًا.. "الحنفي" حكمًا لقمة الأهلي والزمالك
» إقالة رئيس حى شبرا الخيمة من منصبه
» وصلة "ردح" بين إلهام شاهين وفجر السعيد
» «مالية الزمالك» تزف بشرى سارة للاعبين
» موقع إخباري يصدم مشاري بن راشد بهذا الرد؟
» "تمرد" توزع الورود فى ذكرى تحرير سيناء
» تفاصيل مكالمة "الخطيب" مع "صلاح" بعد التتويج
» رئيس جنوب أفريقيا باكيا: تاجر مسلم أنقذني من الضياع
» 8 مارس الحكم في استئناف شيرين على حكم حبسها
» مراوغ وصديق للحرس الثوري

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين