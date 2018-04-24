تشكيل ليفربول وروما في مباراة اليوم

24 أبريل 2018 - 01:35 م

يلتقي في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم نادي ليفربول الإنجليزي الذي يحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع نادي روما الإيطالي على ملعب "آنفيلد" في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويبدأ "الريدز" صاحب الأرض والجمهور بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: كاريوس

خط الدفاع: فان ديك، لوفرين، روبرتسون، أرنولد

خط الوسط: ميلنر، هيندرسون، تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو

ومن المتوقع أن يبدأ روما مباراة ليفربول بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فازيو، مانولاس، خيسوس

خط الوسط: فلورينزى، دى روسى، ستروتمان، ناينجولان، كلوروف

خط الهجوم: دجيكو، باتريك شيك، وفقا لموقع "هو سكورد".

يذكر أن ليفربول نجح فى حجز مقعده بالدور نصف النهائى لدورى الأبطال فى الموسم الحالى على حساب مانشستر سيتى، بينما حقق روما مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء برشلونة من المسابقة.