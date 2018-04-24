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خبير ألماني: لابد من إغلاق المساجد المتطرفة

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ألمانيا

بيتر نيومان

المساجد المتطرفة

دوم راديو

طالب بيتر نيومان، الخبير في  شئون الإرهاب في كلية كينغز اللندنية، بإغلاق المساجد المتطرفة في ألمانيا في أسرع وقت، مدعيًا أن هذه المساجد تعمل على بناء الشبكات الإرهابية وتجنيد الشباب، بحسب ما نقلته إذاعة "دوم راديو" الألمانية.

وقال "نيومان"، أمس الاثنين، أمام الصحفيين في مدينة "دوسلدورف" الألمانية، إن "مثل هذه المساجد أثبتت في الماضي أنها "بؤر" لتطرف الجناة السلفيين"، وفق قوله.

وأضاف "ولفترة طويلة، اتبعت وكالات الأمن الفيدرالية الألمانية إستراتيجية عدم التدخل ضد المساجد الإسلامية حتى تتمكن من مراقبة المشهد السلفي في "نقاط تبلوره"، ولكن هذا في ضوء خطر التطرف يعتبر "غير مقبول ويتغاضي عنه".

ولفت الخبير الألماني، إلى أن "كاريزما الدعاة العنيفين تنجح مرارًا وتكرارًا في بناء شبكات إرهابية من مجتمعات المسجد وتطوير طرق جذب الشباب المسلمين في الخارج".

واستطرد: "لم يحدث في أي مكان آخر هذا العدد الكبير من المخاطر السلفية، إلا في ألمانيا"، مضيفًا "مع ذلك، كانت هناك محاولات أقل في الآونة الأخيرة، كما لا يوجد حاليًا في ألمانيا الكثير من المتطرفين من تنظيم "داعش" مثل فرنسا، إنجلترا، أو الولايات المتحدة".

وزعم الباحث في شئون الإرهاب، أن "ملامح الجناة السلفيين الداعين للعنف قد تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فقد قام "داعش" بتجنيد أتباعه من الشباب في الجرائم البسيطة هناك، وعادة ما يكون الأعضاء المعينون لديهم بالفعل خبرة في الأسلحة والوثائق المزيفة"، لذلك فإن مرحلة التطرف غالباً ما تسير بسرعة، ولكنها لا تزال تستغرق أشهر.

ونوه "نيومان"، بأنه "لا يوجد حاليًا أي مظاهر للتطرف، وذلك بسبب زيادة تجنيد المجرمين "السفهاء"، فقد تغيرت ملامح الخطر والوجه القبيح بشكل كبير، فمثلا، لا يصلي الإرهابي السلفي طوال اليوم أو يشرب الشاي فقط".

وأرجع "نيومان" قبول الشباب السفهاء، على حد قوله، للانضمام لتنظيم "داعش" أو غيرها من المنظمات "للفوز بالجنة" في المستقبل.

وتابع: "في نفس الوقت هناك المزيد والمزيد من النساء والشباب من بين الراديكاليين، إن الإعلان عبر الإنترنت عن داعش، والذي يتم تنظيمه في كثير من الأحيان كألعاب فيديو، أصبح الآن أكثر تطرفًا".

واختتم "نيومان"، حديثه مع الصحفيين، مؤكدًا أن" لذلك فإن التغييرات القانونية ضرورية حتى يمكن مراقبة الشباب القصر، الذين يمكن معاقبتهم من خلال الدستور بكونهم خطر محتمل على المجتمع".

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