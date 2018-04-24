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رد قاس من إلهام شاهين على فجر السعيد

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ردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على الفنانة إلهام شاهين بعد أن وصفتها بـ"أن شكلها الحقيقي ليس كما هى عليه الآن بل عمليات النفخ هى السبب"، بسبب انتقادها لنجلاء فتحي، بقولها: "الشتيمة بتلف وبترجع على صاحبها".

وأضافت في تدوينة لها على حسابها الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلة: "هذا ردي على كل من يطالبني بالرد على تهديد إلهام شاهين لي في أحد البرامج".

وتابعت: "أما المتبرعين بالشتم في السوشيال ميديا بأقبح الألفاظ، اعتقد أنتوا اعلم مني بالتراث المصري بتقولوا "الشتيمة بتلف وبترجع على صاحبها".

واختتمت تدوينتها بقولها: "مصر بلدي الثاني وما يربطني بمصر يصعب على الشامتين فهمه".

وكانت الفنان إلهام شاهين قد عبرت عن غضبها من تدوينة الكاتبة فجر السعيد حول صورة الفنانة القديرة نجلاء فتحي، والتي طالبتها بألا تنشر صورًا جديدة لها في هذه المرحلة من عمرها، حتى تحتفظ بصورتها الجميلة لدى الجمهور.

وقالت شاهين: "أطالب فجر بأن تختفي هي، وتكف عن الكتابة عن مصر، وفناني مصر خط أحمر، وأن ما قدمته ليس انتقادا".

وأضافت في ردها في برنامج العاشرة مساءً مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة دريم، "إن كان لا يعجبك شكل الفنانة لأنها تقدمت بالعمر، فلا تتابيعها ولا تشاهديها، واذا كانت تريد اجراء عمليات تجميل، فهي حرة ولكن لا تفرض علينا كفنانات أن نفعل ذلك".

وتابعت متسائلة"هل الكبر عيب؟ "نحن نعرف كيف نرد عليك ومصر ليست سهلةً ولا فناني مصر سهلين احذرينا".

وأردفت، :"لن نقبل أي إهانة لأي فنان مصري من أي أحد، ونحن كفنانين مصريين نعيش حياتها ببساطة ولا نضع مكياجاً إلا في المهرجانات، وعند ظهورنا في برنامج تلفزيوني".

وأشارت في تصريحاتها: "إن الجمال الحقيقي جمال الأخلاق والروح وليس كما لديكم جمال زائف وحقن نفخ وحقيبة جلد التمساح والماركات ". 

واختتمت تصريحاتها:"المصريون شيء كبير جدا العبي بعيد عننا " .


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