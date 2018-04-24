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مستوطنون ومخابرات إسرائيلية يقتحمون المسجد الأقصى

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اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

وكالات

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اقتحم مجموعة من المستوطنين اليهود، وطلبة المعاهد التلمودية، ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء.

وحسب وكالات فانه اقتحم 40 مستوطنًا، و41 عنصرًا من طلبة المعاهد التلمودية، و15 عنصرًا من مخابرات الاحتلال الإسرائيلى، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ونظم المستوطنون وطلبة المعاهد التلمودية جولات فى المسجد، وسط محاولات لإقامة شعائر وطقوس دينية، فى حين نفذت عناصر المخابرات جولات استكشافية بالمسجد المبارك.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، وذلك تحت حماية كاملة من شرطة الاحتلال، ووسط قيود على دخول الفلسطينيين.

من ناحية أخرى، استدعت سلطات الاحتلال أربعة من حراس المسجد الأقصى المبارك للتحقيق معهم فى مركز التحقيق والتوقيف المعروف باسم القشلة بباب الخليل فى القدس القديمة.

وشملت الاستدعاءات الحراس: فادى عليان، وخليل الترهونى، وعرفات نجيب، ولؤى أبو السعد.

يذكر أن الاحتلال صعد من ملاحقته للعاملين فى المسجد الأقصى المبارك، فى إطار سياسة التضييق التى ينتهجها بحق دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس وسحب صلاحياتها فى إدارة المسجد الأقصى.

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