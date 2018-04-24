السجن 10 سنوات لمتهم و5 سنوات لثلاثة آخرين بمشاجرة بولاق

24 أبريل 2018 - 01:59 م

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، بالسجن 10 سنوات لمتهم والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين في إعادة محاكمتهم في اتهامهم بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة بولاق الدكرور التي وقعت في يونيو من عام 2015 ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، كما قضت المحكمة ببراءة متهم من التهم المنسوبة إليه.

وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها استعراض القوة، وإحداث عاهة مستديمة لبعض الأشخاص، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع المواطنين.