تعليق ناري من الأسوانى على حبس جنينة

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علق الكاتب والروائى علاء الأسوانى على الحكم الصادر ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة بالسجن 5 سنوات بسبب الإدلاء بتصريحات كاذبة، قائلًا: "حارب بجدية ضد الفساد".

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "ماذا أعطى المستشار هشام جنينة لمصر، سنوات طويلة من العمل بالقضاء كان خلالها نموذجًا مشرفًا".

وتابع "الأسواني": "دافع بشجاعة عن المال العام، وحرب جادة ضد الفاسدين الكبار".

وأشار، متسائلًا: "ماذا أعطته مصر بالمقابل؟، تشويه سمعته بواسطة الإعلام الأمني، عزله من منصبه، ومحاولة اغتياله، واعتقاله، ومحاكمته، وخمس سنوات سجن".

وقد تفاعل رواد تويتر على تدوينة الأسواني، حيث قال، حساب يحمل أسم "صاحب الكنبة"، "والله مصر مظلومة معانا! حاشرينها فى كل حاجة هى اللى بتدى وبتاخد وبتمنع وتحرم، وكل ده مش صح مصر ده أرض مقدسة، كنز اللى عايشين فيها مش عارفين قيمته إحنا اللى بنحسن أو بنسيء استعماله.. مصر ما تتعيبّش.. بكل أسف إحنا مشكلة مصر".

وأضاف آخر قائلًا: "متزعلش الدولة بتحبسه عشان يبقى مناضل يعنى بتخدمه".

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