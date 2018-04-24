» "تمرد" توزع الورود فى ذكرى تحرير سيناء

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قام أعضاء حركة تمرد بتوزيع الورود على ضباط الجيش والشرطة في القاهرة وحلوان احتفلا بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال محمد حسين عبدالهادي منسق الحركة بالقاهرة وحلوان، إن الحركة بحلوان ستوزع باقات من الورود على جنود الجيش بمناسبة عيد تحرير سيناء، داعيًا المواطنين بتوزيع باقات من الورد على ضباط وجنود الجيش والشرطة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

 وقال حسين نقدم تحية لرجال الجيش والشرطة على دورهم في حماية الوطن ومحاربة الإرهاب الأسود


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