النقض تلغى إدراج 161 بخلية داعش من على قوائم الإرهاب

24 أبريل 2018 - 02:06 م

قضت محكمة النقض، بقبول طعن 161 متهمًا في قضية داعش مصر، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وإعادة نظر قرار الإدراج من جديد امام محكمة الجنايات

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الكناني وعضوية المستشارين يحي ماضي وعصمت محمد ومجدى تركي وعلاء الدين صالح وايمن العشرى وعماد شلبي وايهاب البنا ومحمد خليفة وبسكرتارية عماد محمد ومحمد محمود.

وكانت النيابة قد أثبتت في تحقيقاتها للمتهمين الـ161 متهمًا بأنهم ارتكبوا جرائم تأسيس وتولى القيادة في جماعة إرهابية، والانضمام لجماعة شكلت علي خلاف القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والاعتداء على قوات الجيش والشرطة وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية داعش مصر وطالبت بإدراجهم علي قانون الكيانات الإرهابية قدمتها لمحكمة الاستئناف التي نظرتها وأيدت قرار ادماجهم فطعن 78 متهما على قرار إدراجهم فقضت المحكمة بإلغائه وإعادة نظرة مرة أخرى للذين طعنوا والذين لم يطعنوا.