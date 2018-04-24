  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:32 م
بحث متقدم
المنتخب

الإفتاء تحسم الجدل حول إفطار لاعبي المنتخب في رمضان

محمد شوقي الإسلامبولي

شقيق الإسلامبولي : دي مصيبة الإسلاميين

مشاري راشد لـ الأسد: لا أبقاك الله فبشراك "الندامة"

الصياد يواجه مشاري برد صادم

عصام تليمة

تليمة لـ مهاجميه: متسق مع ذاتى الموسيقى حلال

محكمة النقض

النقض تلغى إدراج 161 بخلية داعش من على قوائم الإرهاب

ليفربول

تشكيل ليفربول وروما في مباراة اليوم

الفنان إيوان

إيوان لـ"المصريون": مليون دولار منعتنى من الغناء

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

2 يناير الحكم على الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء

تغريم الروائى أحمد ناجي 20 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان لإخوان تركيا : لا تلوموا حزب النور

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بخلية طنطا الإرهابية

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. إعادة محاكمة 9 متهمين فى اقتحام قسم ديرمواس

#

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث شارع السودان

#

تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين من "خلية الزيتون"

#

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين باقتحام قسم «أبو قرقاص»

القبض على عامل

ابتزاز الفتيات

نشر الصور على فيسبوك

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية لـ 5 مايو لطلبات الدفاع.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تكرم محمد صلاح بقطعة أرض في مكة
» رسميًا.. "الحنفي" حكمًا لقمة الأهلي والزمالك
» إقالة رئيس حى شبرا الخيمة من منصبه
» وصلة "ردح" بين إلهام شاهين وفجر السعيد
» «مالية الزمالك» تزف بشرى سارة للاعبين
» موقع إخباري يصدم مشاري بن راشد بهذا الرد؟
» "تمرد" توزع الورود فى ذكرى تحرير سيناء
» تفاصيل مكالمة "الخطيب" مع "صلاح" بعد التتويج
» رئيس جنوب أفريقيا باكيا: تاجر مسلم أنقذني من الضياع
» 8 مارس الحكم في استئناف شيرين على حكم حبسها
» مراوغ وصديق للحرس الثوري

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين