القبض على عامل هدد فتاة بنشر صورها على فيس بوك

24 أبريل 2018 - 02:15 م

تمكنت الأجهزة الأمنية فى القاهرة من القبض على عامل، لاتهامه بالحصول على صور وفيديوهات، من هاتف محمول طالبة، أثناء إصلاحه، وابتزاز والدها التاجر بمنطقة الجمالية، لدفع مبلغ 500 ألف جنيه، مقابل عدم نشر الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وردت معلومات للمقدم محمد علوى رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، من "هـ ن أ" 47 سنة، تاجر، بتضرره من "إبراهيم م ع" 39 سنة، عامل، لقيامه بالتحصل علي صور خاصة بنجلته "هـ هـ ن" 17 سنة، طالبة، من هاتفها المحمول اثناء قيامها بإصلاحه لديه، ومساومته علي دفع مبلغ 500 ألف جنيه نظير عدم نشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعى.

وعلى الفور تم استهداف المتهم و ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر بارتباطه بعلاقة بنجلة المبلغ منذ سنتين ونظراً لمروره بضائقة مالية ولعلمه بثراء والدها اختمرت في ذهنه فكرة مساومته علي دفع المبلغ المالى نظير عدم نشر مقاطع الفيديو والصور. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.