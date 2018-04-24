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المنيا

ضبط 353 قطعة أثرية داخل منزل عاطل ببنى مزار

قبلي وبحري

قطع اثرية
قطع اثرية

جمال زكى

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 تمكنت شرطة السياحة الآثار بمحافظة المنيا بالتنسيق مع مباحث قسم بنى مزار من ضبط  كميات كبيرة من القطع الثرية داخل منزل عاطل بقرية بنى صامت  بمركز بنى مزار وتحرر محضر بالواقعة

كان اللواء مصطفى أنسى مدير الادارة العامة لشرطة الساحة والآثار قد وردت  معلومات من اللواء هشام قدرى مدير الإدارة العامة للمباحث السياحة والآثار تفيد بقيام عاطل بعرض كميات كبيرة من القطع الأثرية تمثل العصور التاريخية عن طريق عرض فيديو مصور قام بنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وتم الدفع  بأحد المصادر السرية لعرض مبلغ من المال قدره 50 مليون جنيه مقابل شراء تلك الكميات الأثرية، وقام بعرض القطع الأثرية داخل منزله  بالقرية، وعقب تقنين الإجراءات  تنك العقيد  محمود حمدى رئيس مباحث السياحة والآثار بالمنيا  مقدما نفسه على أنه أحد التجار  لشراء القطع الأثرية، وأثناء قيامه  بعملية تسليم المبلغ  وتسلم الآثار  داهمت قوة أمنية  ضمت العقيد علاء ابراهيم  مفقتش مباحث منطقة  الصعيد  والعقيد  محمد ياسر  وتم ضبط المتهم ويدعى رضا م ا ا عاطل ومقيم بقرية بنى صامت ببنى مزار  وبحوزته القطع الأثرية.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال شرطة السياحة والأثار بالمنيا والمدونة برقم 13103  جنح مركز بنى مزار .

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