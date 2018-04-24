"عيد" أين مبارك وأولاده من حكم جنينة؟

24 أبريل 2018 - 02:18 م

علق المحامي الحقوقي جمال عيد، على الحكم الصادر ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة بالسجن 5 سنوات بسبب الإدلاء بتصريحات كاذبة، قائلًا: "وماذا عن العادلي ومبارك واولاده".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "يعني حبيب العادلي وحسين سالم وأحمد عز وفتحي سرور ومبارك وأولاده وأحمد نظيف وإسماعيل الشاعر وصفوت الشريف أحرار، وهشام جنينه بتسجن 5سنين؟".

واختتم تدوينة متعجبا:"هو ده الحال اللي مصر وصلت له"!

وقد تفاعل رواد حول تدوينة "عيد" حيث قال، محمد حمام "ده حكم محكمة زيه زى الناس اللى اتحكم عليها وبعدين كيف يكون رجل فى حكم منصبه ويضر بكلام فى مصالح الأمن القومى لمصر وبعدين يرجع فى كلامه نحمد الله أنه لم يعتلوا حكم مصر لأنهم مع أول ابتلاء أنكروا ذلك وصدق الشاعر حين قال لاتحسبن المجد تمر أنت أكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر".

وأضاف آخر قائلًا: "طول عمر مصر كدا ايه الجديد".