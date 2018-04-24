"كريم" تطعن رسميًا على حكم وقف نشاطها في مصر

24 أبريل 2018 - 02:23 م

أقام ميلاد ملاك فايز الممثل القانونى لشركة "كريم" المختصة بمجال نقل الركاب عبر الهواتف الذكية في مصر، الطعن رقم 54812 أمام المحكمة الإدارية العليا، لإيقاف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركة.

وطالب الممثل القانوني للشرطة، بإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لوقف الحكم لحين الفصل فى موضوع الدعوى بدائرة الموضوع.

اختصم الطعن علاء عبدالهادى وآخرين الصادر لصالحهم الحكم، حيث أعلنوا في صحيفة الدعوى أن الشركتين "أوبر وكريم" تعملان بشكل غير قانوني.