السيطرة على حريق اندلع فى 3 أفدنة منزرعة بالقمح بديرمواس

24 أبريل 2018 - 02:29 م

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع في 3 أفدنة زراعية مزروعة بالقمح في مركز ديرمواس جنوب المنيا وتم تحرير محضر بالواقعة

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس بنشوب حريق في مساحة نحو 3 أفدنة مزروعة بالقمح.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بعدما التهمت النيران مساحات كبيرة من ورجحت التحريات الأولية أن سبب نشوب الحريق إلقاء عقب سيجارة من أحد المارة على المحصول أدى إلى إتلاف كميت كبيرة من المحصول وأخطرت النيابة للتحقيق