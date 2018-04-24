حقيقة اعتزال أحمد فهمي للفن

24 أبريل 2018 - 02:36 م

نفي الفنان أحمد فهمي ما تردد من أنباء مؤخرًا حول اعتزاله الفن لافتًا إلى أنها شائعات.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية إنه بالفعل يركز على التمثيل حاليًا، لكن لا يمكن أن يتوقف عن الغناء فقد درس الموسيقى لفترة 22 عامًا فلا يمكن أن يترك الغناء الذي يعشقه، مضيفًا أن فكرة الألبوم لم تعد كما في السابق، لذلك يكتفي بالغناء في أعماله التمثيلية.

وأعرب عن أمله في تقديم دويتو غنائي مع زوجته التي تتمتع بصوت جميل وتجيد الغناء إذا سنحت الفرصة، لكن على أن يتوفر العمل المناسب لهما معا.