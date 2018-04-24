  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:31 م
بحث متقدم
المنتخب

الإفتاء تحسم الجدل حول إفطار لاعبي المنتخب في رمضان

محمد شوقي الإسلامبولي

شقيق الإسلامبولي : دي مصيبة الإسلاميين

مشاري راشد لـ الأسد: لا أبقاك الله فبشراك "الندامة"

الصياد يواجه مشاري برد صادم

عصام تليمة

تليمة لـ مهاجميه: متسق مع ذاتى الموسيقى حلال

محكمة النقض

النقض تلغى إدراج 161 بخلية داعش من على قوائم الإرهاب

ليفربول

تشكيل ليفربول وروما في مباراة اليوم

الفنان إيوان

إيوان لـ"المصريون": مليون دولار منعتنى من الغناء

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

2 يناير الحكم على الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء

تغريم الروائى أحمد ناجي 20 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان لإخوان تركيا : لا تلوموا حزب النور

حقيقة اعتزال أحمد فهمي للفن

آخر الأخبار

احمد فهمي
احمد فهمي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

حقيقة هجوم«إيهاب جلال»على صانع ألعاب الزمالك

#

حسين فهمي: الإخوان وراء محاولات تشويهي

#

"قذاف الدم" يعترف بدعم ليبيا لـ"ساركوزي"

#

الزمالك يرد على توقيع أحمد توفيق للأهلي

نفي الفنان أحمد فهمي ما تردد من أنباء مؤخرًا حول اعتزاله الفن لافتًا إلى أنها شائعات.

وقال فهمي، في تصريحات صحفية إنه بالفعل يركز على التمثيل حاليًا، لكن لا يمكن أن يتوقف عن الغناء فقد درس الموسيقى لفترة 22 عامًا فلا يمكن أن يترك الغناء الذي يعشقه، مضيفًا أن فكرة الألبوم لم تعد كما في السابق، لذلك يكتفي بالغناء في أعماله التمثيلية.

وأعرب عن أمله في تقديم دويتو غنائي مع زوجته التي تتمتع بصوت جميل وتجيد الغناء إذا سنحت الفرصة، لكن على أن يتوفر العمل المناسب لهما معا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تكرم محمد صلاح بقطعة أرض في مكة
» رسميًا.. "الحنفي" حكمًا لقمة الأهلي والزمالك
» إقالة رئيس حى شبرا الخيمة من منصبه
» وصلة "ردح" بين إلهام شاهين وفجر السعيد
» «مالية الزمالك» تزف بشرى سارة للاعبين
» موقع إخباري يصدم مشاري بن راشد بهذا الرد؟
» "تمرد" توزع الورود فى ذكرى تحرير سيناء
» تفاصيل مكالمة "الخطيب" مع "صلاح" بعد التتويج
» رئيس جنوب أفريقيا باكيا: تاجر مسلم أنقذني من الضياع
» 8 مارس الحكم في استئناف شيرين على حكم حبسها
» مراوغ وصديق للحرس الثوري

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين