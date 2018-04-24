  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:32 م
بحث متقدم
المنتخب

الإفتاء تحسم الجدل حول إفطار لاعبي المنتخب في رمضان

محمد شوقي الإسلامبولي

شقيق الإسلامبولي : دي مصيبة الإسلاميين

مشاري راشد لـ الأسد: لا أبقاك الله فبشراك "الندامة"

الصياد يواجه مشاري برد صادم

عصام تليمة

تليمة لـ مهاجميه: متسق مع ذاتى الموسيقى حلال

محكمة النقض

النقض تلغى إدراج 161 بخلية داعش من على قوائم الإرهاب

ليفربول

تشكيل ليفربول وروما في مباراة اليوم

الفنان إيوان

إيوان لـ"المصريون": مليون دولار منعتنى من الغناء

صلاح

"صلاح" بـ 80 مليون يورو في مباراة اليوم

2 يناير الحكم على الروائى أحمد ناجى بتهمة خدش الحياء

تغريم الروائى أحمد ناجي 20 ألف جنيه بتهمة خدش الحياء

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان لإخوان تركيا : لا تلوموا حزب النور

المنيا

ضبط 160 كيلو سمك مملح فاسد بأبوقرقاص بالمنيا

قبلي وبحري

ضبط اسماك فاسدة
ضبط اسماك فاسدة

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

ضبط 3 طن و785 كيلو رنجة وجبنه فاسدة بالقليوبية

#

ضبط 1830 قضية تموينية بالمنيا خلال فبراير الماضي

#

ضبط 2181 قضية تموينية بالمنيا خلال يناير الماضي

#

إغلاق مجزر لاستيراد الدجاج بالقليوبية.. ومصادرة محتوياته

تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا بالتعاون مع مكتب التموين من ضبط و مصادرة  160 كيلو سمك مملح فاسد بحوزة تاجر بمدينة أبوقرقاص معبأة بداخل 8 صفائح متهالكة مما يمثل خطورة بالغة على حياة المواطنين ، وتم تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال التاجر .

من جانبه كلف العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المركز مكتب التموين بأبوقرقاص بعمل حملات تموينية مستمرة للحد من ترويج السلع مجهولة المصدر، وتأمين الأغذية للمواطنين لتحقيق أقصى رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على المواطنين ومحدودى الدخل والقضاء على كل أشكال الغش التجاري واستغلال المواطنين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تكرم محمد صلاح بقطعة أرض في مكة
» رسميًا.. "الحنفي" حكمًا لقمة الأهلي والزمالك
» إقالة رئيس حى شبرا الخيمة من منصبه
» وصلة "ردح" بين إلهام شاهين وفجر السعيد
» «مالية الزمالك» تزف بشرى سارة للاعبين
» موقع إخباري يصدم مشاري بن راشد بهذا الرد؟
» "تمرد" توزع الورود فى ذكرى تحرير سيناء
» تفاصيل مكالمة "الخطيب" مع "صلاح" بعد التتويج
» رئيس جنوب أفريقيا باكيا: تاجر مسلم أنقذني من الضياع
» 8 مارس الحكم في استئناف شيرين على حكم حبسها
» مراوغ وصديق للحرس الثوري

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين