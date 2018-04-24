توريد 34 ألف طن قمح لصوامع وشون المنيا

24 أبريل 2018 - 02:40 م

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد القمح حتى اليوم الثلاثاء، على مستوى المحافظة، بلغ 34914 طن و542 كيلو.

وأضاف أنه تم توريد 7110 طن و677 كيلو بالبنك الزراعي، و11050 طن و157 كيلو بقطاع المطاحن، و16753 و157 كيلو بالقابضة للصوامع.

وأوضح يوسف أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيها لدرجة نقاوة 22، مشيرًا إلى إن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.

ولفت أن عدد مواقع استلام القمح بالمحافظة بلغ 48 موقعًا، منها 21 للتخزين، ما بين شونة وهناجر وصوامع، إلى جانب عدد 27 مركز تجميع ترابية، يتم استخدامها فى استلام القمح من المزراعين ثم نقله إلى الصوامع والشون للتخزين، وتصل السعة التخزينية للصوامع والهناجر والمستودعات والشون 262 ألفا و320 طن فيما تصل السعة التخزينية لمراكز التجميع 134 ألفا و960 طن بإجمالي سعات تخزينية 397 ألفا و280 طنا.