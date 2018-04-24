تليمة لـ مهاجميه: متسق مع ذاتى الموسيقى حلال

24 أبريل 2018 - 02:44 م

قال القيادي الإخواني عصام تليمة إن من يرفض فتواه في إباحة الموسيقى، هذا حقك، لكن ليس من حقك ادعاء أن المسألة رأي واحد لا خلاف فيه، فهذا كذب صراح في العلم والبحث الفقهي.

وأضاف على صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في رده علي من يحرم الموسيقي، الأمر الآخر الأهم: ما دمت تحرم الموسىيقى، سؤال: هل موبايل حضرتك لما بيرن بيرن بموسيقى ولا لأ؟ وصوت رسائل الواتس أب ولما بترن على غيرك بتسمع صوت ايه في أذنك؟ موسيقى صح؟ طيب الموسيقى حرام على مذهبك وهذا حقك، رجاء نفذ ما تؤمن به من رأي فقهي، وتخلص من الموسيقى من كل وسيلة تستخدمها في حياتك".

وتابع: أنا شخصيا مستقيم مع نفسي الموسيقى حلال واستخدامها بالنسبة لي حلال، بالنسبة لك الموسيقى حرام، فتخلص منها من كل حياتك.

يذكر أن تليمة قد أجاب علي من يسأله علي حكم تعلم العزف علي "الجيتار" أن كل آلات الموسيقى مختلف فيها بين محرم لها ومجيز ونحن من المجيزين ولا نجد دليلا قويا يستدل به على التحريم ولا إثم على من يعزف عليها أو يتعلمها أو يعلمها للناس.

وأوضح أن الإثم إنما يأتي إذا أدت أي وسيلة مستخدمة للحرام عدا ذلك فلا أرى مانعا شرعيا منها والتفصيل في الأدلة له مواضعه ومراجعه لمن أراد.