شقيق الإسلامبولي : دي مصيبة الإسلاميين

24 أبريل 2018 - 03:02 م

عبّر محمد شوقي الإسلامبولي - شقيق خالد الإسلامبولي – قاتل الرئيس الراحل أنور السادات عن غضبه لسياسة الإخوان في تركيا المتمثلة في تحالف حزب السعادة مع الحزب الجمهوري ضد أردوغان.

وأضاف الإسلامبولي علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إخوان تركيا يكررون مأسي المسلمين في التنازع على السلطة ، والتي تذهب بسبب النزاع لمن يريدون إرجاع تركيا لعلمانية القمع للإسلام والتبعية للغرب ، علي حسب قوله.

وأوضح أن نزول عبد الله غول أمام أردوغان في الانتخابات القادمة هو تشتيت وتفريق للكلمة.

وطالب حزب السعادة بترك أردوغان لإكمال مسيرته فما رأينا منه إلا خيرا لكم ولأمة الإسلام المكلومة ، بحسب رأيه.

يذكر أن تركيا ستشهد انتخابات مبكرة " رئاسية وتشريعية" في يونيو المقبل،وذلك بحسب ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أي قبل عام ونصف العام من الموعد المقرر، وذلك بعد دعوة من حليفه زعيم الحزب القومي دولت بهجلي.