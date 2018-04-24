الصياد يواجه مشاري برد صادم

24 أبريل 2018 - 03:03 م

رد الكاتب الصحفي أيمن الصياد علي تدوينة للشيخ مشاري راشد العفاسي، والتي أكد فيها أن البعض من مشايخ الإسلام طالب بعدم الخروج علي الحاكم، قائلًا، "وما بالُ سلطان جائر".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر" قائلًا، "وما بالُ سلطان جائر، وطاغيةٍ مستبدٍ ظالم، وآكلي السحت، أفي السكوت عنهم كل الخير؟"

وتابع، "سؤال نعرف إجابته، وإن أنكرنا «طمعًا في ذهب المعز، أو خوفًا من سيفه، أو اتباعًا لثقافةٍ أرادوا لها أن تسود». نسأل الله الرحمة".

وكان مشاري راشد قد نشر تدوينة قال فيها، "حذر العلماء من الثورات كثيراً مثل، ابن باز والألباني وابن عثيمين وأمان الجامي وصالح الفوزان وقالوا، الثورات لا تأت بخير"

وتابع "ورأى المسلمون هذا واقعاً بين أيديهم الآن ! فهل هؤلاء العلماء الكبار لا يعرفون الواقع كما يُتهمون؟ كلا والله بل هم أهل الحكمة والبصيرة فالعلماء ورثة الأنبياء".

وقد تفاعل رواد تويتر علي تدوينة "الصياد" حيث قال، علي جميل، " ألا يقرؤون قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق. هؤلاء يا سيدي هم سدنة الظلم والبغى سيعيشون ويعينوهم على الجور وظلم العباد ويحسبون أنهم يحسنون صنعا"

وأضاف اخر قائلًا، " وهل يأتى الطغيان والاستبداد والظلم بخير ؟؟..ما الثوارات إلا رد فعل لما سبق !