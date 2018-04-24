» السعودية تكرم محمد صلاح بقطعة أرض في مكة

24 أبريل 2018 - 03:25 م

أهدت السلطات السعودية، النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، جائزة بمناسبة حصوله علي لقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في انجلترا هذا الموسم.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، فهد الروقي، إن السعودية قررت إهداء "صلاح" قطعة أرض في مكة بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، محرزًا 41 هدفًا وصانعًا 13، في أول مواسمه مع "ليفربول".



وقال "الروقي" في تصريحات للصحيفة السعودية: "هناك أوجه وخيارات عدة في إهداء قطعة الأرض، حسب الكابتن محمد صلاح، ووفقًا للنظام. ففي حالة إجازة النظام منح أرض للكابتن فسوف تكون في منطقة مكة المكرمة خارج حدود الحرم، أو يتم عمل وقف على هذه الأرض تحت رعاية إمارة المنطقة كبناء مسجد أو نحوه".

وأوضح أن السبب وراء إعلان هذا الإهداء هو "دعم الشباب القدوة، أمثال الكابتن محمد صلاح، تحت اسمه ورعايته، وإذا رغب في الاستفادة من قيمة القطعة فستُباع، ويتم تسليمه مبلغها". لافتًا إلى أنه استوحى تلك الخطوة وأقدم عليها اقتداء بأمير القدوة أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وأكد أن "هذه الهدية تأتي اعتزازًا بالنجم المصري وبأخلاقه الكريمة وقيمه الرفيعة؛ فهو خير من يمثل نشر رسالة الإسلام السمح في بريطانيا، وهو أيضًا قدوة وسفير للمسلمين في بريطانيا، وجميع أهالي مكة المكرمة يعتزون به، ويقدرون كل قدوة في العالم الإسلامي"، وفق قوله.



