ضبط 400 قرص «ترامادول» بحوزة 3 أشخاص بكفر الزيات

24 أبريل 2018 - 03:27 م

تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط سائق وعاطلين وبحوزتهم 400 قرص مخدر "ترامادول" قبل ترويجها علي المتعاطين.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العقيد أحمد الشلطاوى، مفتش البحث الجنائى بمركز شرطة كفرالزيات، بتمكن النقيب محمد نصحى معاون مباحث مركز شرطة كفرالزيات وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "محمد أحمد عبدالفتاح الطباخ"، 23 سنة عاطل، و"كامل عطية محمد عطية"، 29 سنة، عاطل، و"محمد عمر طاهر السيد المخلصاوى"، 22 سنة، سائق، وبحوزتهم 400 قرص حبوب مخدرة (ترامادول) وعدد 2 سلاح أبيض (مطواة) و3 هواتف محمول ومبالغ مالية.

تم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بأن المواد المخدرة المضبوطة بحيازتهم بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض المضبوط بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم تحرير محضر رقم 15533 جنح كفر الزيات وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.