» بالصور.. «صلاح» على المراتب والملايات بالغردقة

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صور محمد صلاح
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صور محمد صلاح.

مراتب. الغردقة

بعد حصول اللاعب الدولي ومنتخب مصر محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزي، انتشرت صورته فى المقاهي والمطاعم، ووصل الأمر إلى طباعة صورته على المراتب والملايات كنوع من الدعاية.

وفى أحد هذه المحال والمتخصص في بيع المراتب والملايات بمدينة الغردقة، وجدنا العديد من الأهالى يلتقطون الصور التذكارية مع نجم المنتخب المصرى، ولكن بجوار المراتب والملايات المطبوع عليها صورته.

التقينا بمواطن يدعى بيتر شوقي الدهيبى، صاحب المحل، الذى يقع بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة، وبادرنا قائلًا "الشركة المنتجة قامت بتسليم المحل عدد من المراتب والملايات التى طبع عليها صورة نجم مصر محمد صلاح كنوع من الدعاية وليست للبيع".

ويقوم عدد من أهالى الغردقة بالتقاط الصور التذكارية بجانب المراتب وطبعا بالمجان، مضيفًا "أنا سعيد بذلك لأنها دعاية تستقطب الزبائن".

وأثناء التقاط ميخائيل شنودة صوره مع محمد صلاح سألناه، فأجاب أنا سعيد وفخور بابن بلدى مصر محمد صلاح وهذه الصورة بمثابة ذكرى لأنه شرف مصر والعرب ومشجعي نادى ليفربول.

وقال صليب نعيم: سعيد أنى التقط هذه الصورة لأن محمد صلاح شرف لأي حد، وكنت أتمنى أن التقط لي صورة معه على الحقيقة ولن يكفينى ذلك.

فيما قال محمد مصطفي، أحد أهالى الغردقة، "محمد صلاح شرف العالم وليس مصر وقطعت ساعة حتى أصل لهذا المحل لالتقاط صورة مع محمد صلاح حتى لو كانت مطبوعة على مرتبه، وأتمنى أن يوفقه المولي عز وجل ويحرز اليوم أهدافًا فى مرمي روما فى نصف نهائي البطولة الأوروبية".   


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