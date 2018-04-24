رئيس البرلمان يصف «الصعايدة» بهذه الكلمة

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البرلمان

على عبدالعال

وزير البيئة

الصعايدة

ترجمة

طالب النائب هشام مجدي، عن دائرة بني سويف، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة اليوم، الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بتفسير كلمته بشأن وصف صغار الموظفين في الوزارة بـ"الجرذان".

وردًا على طلب النائب، دافع رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، عن الوزير قائلًا: "وزير البيئة رجل أكاديمي، ويختار كلماته وألفاظه، ولم يرد هذا اللفظ ولم أسمعه من الوزير".

وأضاف "عبدالعال"، ضاحكًا "مجدى مش عارف، تقريبًا إحنا الصعايدة عايزين ترجمة".



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