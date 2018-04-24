توريد 30 ألف طن قمح لصوامع القليوبية

24 أبريل 2018 - 04:39 م

أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون بنطاق دائرة المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 30 ألف طن تقريبًا.

وأضاف "عشماوى"، أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المزروعة قمحًا لكل قرية ومركز وربطها على الشون والصوامع والهناجر الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقًا لطاقتها الاستيعابية لإحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الزراعة و التموين والصوامع والمطاحن والرقابة الإدارية.

وأوضح المحافظة، أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 9 صوامع وشونة وهناجر مطورة حكومية سعتها التخزينية 167 ألف طن تقريبًا تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة 147 ألف فدان تقريبًا.

وناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث مشاكل، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.