المعارضة التركية تشكل تحالفًا للإطاحة بـ«أردوغان»

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عرب وعالم

الرئيس التركى أردوغان
الرئيس التركى أردوغان

خالد الشرقاوي

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تحالف

اتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحزابًا معارضة، بالسعي لتشكيل تحالف انتخابي؛ هدفه الوحيد معاداته شخصيًا.

جاء ذلك في كلمة له أمام الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية"، تطرق خلالها إلى تحالف الأخير مع حزب "الحركة القومية"، ومحاولات التحالف بين أحزاب المعارضة، لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المزمعة في 24 يونيو المقبل.

وأضاف "أردوغان"، "عقدنا تحالفًا انتخابيًا شفافًا وصريحًا مع حزب الحركة القومية، فيما الآخرون (بعض أحزاب المعارضة) يسعون في الخفاء، لتشكيل تحالف هدفه الوحيد، العداء لرجب طيب أردوغان".

يذكر أن 15 نائبًا من حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، انضموا مؤخرًا إلى حزب "إيي" (الصالح) الناشئ الذي أسسه منشقون عن الحركة القومية، بغية تمكينه من تشكيل كتلة نيابية لخوض الانتخابات.

وحول الحملة الدعائية، قال "أردوغان"، إنّ حزب العدالة والتنمية أكمل استعداداته بنسبة كبيرة، وأنه سيجري لقاءً مع الجالية التركية في إحدى البلدان الأوروبية خلال مايو المقبل، دون الإفصاح عن اسم الدولة التي ستحتضن اللقاء.

وأكد الرئيس التركي أنّ المرحلة التي ستلي الانتخابات المبكرة، ستكون عنوانا للاستقرار والأمن في البلاد.

وفي ذات السياق قال: "تركيا ستكون في المرحلة القادمة مسرحاً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والرخاء والحريات".

وتطرق أردوغان إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، قائلاً: "النمو الذي حققه الاقتصاد التركي خلال العام المنصرم والذي وصل إلى 7.4 بالمائة، يعتبر أفضل جواب للذين يقيّمون أداء الاقتصاد التركي بشكل سلبي".

فيما لفت إلى أنّ بلاده ستتغلب على محاولات إضعاف الاقتصاد التركي، من خلال مضاعفة التعامل بالعملة المحلية.

وحول عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين السورية، ذكر الرئيس التركي أنه جرى تحييد 4 آلاف و272 إرهابياً لغاية اليوم، فضلاً عن تحييد 353 آخرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وفي 24 مارس الماضي، تمكنت القوات المشاركة في "غصن الزيتون" من تحرير منطقة عفرين بالكامل من الإرهابيين، بعد 58 يومًا على انطلاق العملية، قبل الشروع في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.

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