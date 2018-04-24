«الاتحاد الأوروبي» يمنح القليوبية مشروعات بـ40 مليون جنيه

24 أبريل 2018 - 04:47 م

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية اليوم، اجتماعًا مع وفد من الوكالة الألمانية GIZ، لمناقشة الموقف الحالى لكافة المشروعات التى تتم من خلال منحة الاتحاد الأوروبي لتطوير 3 مناطق عشوائية بمدن قليوب وشبرا الخيمة والخصوص بإجمالي تكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه.

وقد تابع المحافظ موقف المشروعات التى تتم من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى نفس المناطق والتى تستهدف الوصول بالخدمات المقدمة لكافة المواطنين وتحسين الظروف المعيشة، وقد تم الاتفاق على افتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الأساس لعدد آخر خلال الأيام القادمة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إعادة استغلال فائض المنحة فى مشروعات حيوية تخدم الصالح العام وقد عرض المحافظ إمكانية استغلال الفائض فى إنشاء محطة وسيطة متطورة مغطاة بمدينة شبرا الخيمة على مقلب القطاوى والذى يتم تفريغه حاليا من 200 ألف طن مخلفات صلبة متراكمة من عشرات السنوات.

وهذا ما يضيف عاملًا مؤثرًا كبيرًا جدًا فى نظافة مدينة شبرا الخيمة، حيث تختصر مسافة الرحلات من داخل المدينة إلى المحطة بدلًا من المقالب العمومية مما يزيد عدد الرحلات لتجميع القمامة بدلًا من تواجدها بشوارع المدينة فترة كبيرة.

يذكر أن الوكالة الألمانية تقوم بالإشراف على مشروعات منحة الاتحاد الأوروبى ضمن برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية PDP والذى يستهدف تطوير عدد من المناطق العشوائية بمحافظات القاهرة الكبرى ويتم من خلاله إنشاء مجمع مدارس بمدينة الخصوص وتغطية ترعة صنافير بمدينة قليوب وتطوير عدد 2 وحدة صحية بمدينة شبرا الخيمة علاوة على دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الثلاثة مع عدد آخر من مشروعات يتم من خلال منظمات المجتمع المدنى.