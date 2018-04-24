محامي «جنينة»: سنرد على حبسه بهذا الإجراء

24 أبريل 2018 - 04:51 م

قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، إنه سيتقدم خلال الأسبوع المقبل، بالطعن على حكم القضاء العسكري بحبسه لمدة 5 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، خاصة أنه لم يتوقع أن توقع عليه أقصى عقوبة، وهي نشر أخبار كاذبة في مقابلة نشرها موقع "هاف بوست" بالعربي.

وأضاف طه في تصريح إلى "المصريون": "التهمة الموجهة لجنينة غالبًا ما يواجه فيها السجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو الغرامة مالية جنيه فقط لا غير، وهو الأمر الذي كان يتوقعه الدفاع بشكل كبير، إلا أنه تم الحكم بالعقوبة القصوى، وهي 5 سنوات".

وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بالطعن على الحكم، مدعومة بالأدلة والبراهين.

وأصدرت محكمة الجنح العسكرية، اليوم حكمًا بحبس الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة 5 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة والإساءة للمؤسسة العسكرية.

وجاء ذلك بعد أن أدلى بتصريحات صحفية قال فيها، إن الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلمة الأسبق، يحتفظ بوثائق عن المتسببين عن مقتل العشرات من المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، بحكم منصبه السابق، وإنه أخرج هذه الوثائق إلى خارج مصر.

ونفى عنان، صحة تصريحات جنينة، الذي عدل من تصريحاته أمام النيابة العسكرية، قائلاً إن كلامه جاء استنادًا إلى معلومة أدلى بها إليه حمد رأفت، المستشار السابق للفريق عنان، في حملته الرئاسية بالخارج.