  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:12 م
بحث متقدم
فادي البطاش العالم الفلسطيني الذي تم اغتياله

مصر تتحدى إسرائيل وترفض طلبها

المستشار هشام جنينة

محامي «جنينة»: سنرد على حبسه بهذا الإجراء

محمد صلاح

السعودية تكافئ «صلاح» بهدية غير متوقعة

السيسي ونتنياهو

هل يحضر السيسي مفاجأة لنا مثل السادات ؟

وقفة احتجاجية ضد مجزرة الغوطة

قوات «بشار» تحاصر 200 ألف مدني في الغوطة

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

رئيس البرلمان يصف «الصعايدة» بهذه الكلمة

الرئيس التركى أردوغان

المعارضة التركية تشكل تحالفًا للإطاحة بـ«أردوغان»

المنتخب

الإفتاء تحسم الجدل حول إفطار لاعبي المنتخب في رمضان

محمد شوقي الإسلامبولي

شقيق الإسلامبولي : دي مصيبة الإسلاميين

مشاري راشد لـ الأسد: لا أبقاك الله فبشراك "الندامة"

الصياد يواجه مشاري برد صادم

مصر تتحدى إسرائيل وترفض طلبها

آخر الأخبار

فادي البطاش العالم الفلسطيني الذي تم اغتياله
فادي البطاش العالم الفلسطيني الذي تم اغتياله

المصريون

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تضغط على مصر لعدم إدخال جثمان «البطش» لغزة

#

حقيقة نسب تصويت المصريين لـ"السيسي"

#

مصر تحصل على موافقة إسرائيل لتسليم الجزيرتين للسعودية

#

خبير: إسرائيل لن تكسب 15 مليار دولار من اتفاقية الغاز

إسرائيل

مصر

القاهرة

السفارة الفلسطينية

تتحدى

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة أن السلطات المصرية وافقت على مرور جثمان العالم الفلسطيني فادي البطش عبر معبر رفح البري ليتم دفنه في قطاع غزة، مضيفة أنه نقلا عن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، فإن التنسيق جار حاليا مع سفارة دولة فلسطين في كوالالمبور من أجل نقل جثمان البطش من ماليزيا إلى مطار القاهرة عبر الخطوط السعودية، ومن ثم نقله إلى قطاع غزة، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر بيان صادر عن السفارة، اليوم الثلاثاء، أن اللوح أثنى على تعاون الجهات والسلطات المصرية رفيعة المستوى على ما بذلته من جهود من أجل تسريع إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان لقطاع غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قد أعلن أن إسرائيل طالبت مصر بعدم السماح بمرور جثمان البطش عبر معبر رفح، بعد طلب من عائلة جندي إسرائيلي مفقود منذ عام 2014 عدم إدخال الجثة حتى تعيد حماس جثث الجنود الإسرائيليين المفقودين.

وقُتل فادي البطش بوابل من الرصاص أطلقه مجهولون، أصابت إحدى الرصاصات رأسه مباشرة، فجر السبت الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء التابعة لحماس "صفا".

وكان البطش البالغ من العمر 35 عاما، يعمل محاضرا في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة كوالالمبور، واتهمت حركة حماس إسرائيل بالتورط في قتله وهو ما نقته إسرائيل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 20 مدنيًا بمخيم اليرموك في قصف للنظام السوري
» بالفيديو.. أغنية وطنية جديدة بعنوان "سيناء"
» رسميًا.. "الحنفي" حكمًا لقمة الأهلي والزمالك
» تسمم 29 موظفا بشركة أبيسكو براس شقير
» صاحبة أول "عربية كبدة": "أنا خريجة آداب فرنساوي"
» إقالة رئيس حى شبرا الخيمة من منصبه
» رد قاس من إلهام شاهين على فجر السعيد
» «مالية الزمالك» تزف بشرى سارة للاعبين
» موقع إخباري يصدم مشاري بن راشد بهذا الرد؟
» "تمرد" توزع الورود فى ذكرى تحرير سيناء
» تفاصيل مكالمة "الخطيب" مع "صلاح" بعد التتويج

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:34 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين