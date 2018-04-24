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جامعة المنيا تحتفل بذكرى تحرير سيناء

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جامعة المنيتا تحتفل بتحرير سيناء
جامعة المنيتا تحتفل بتحرير سيناء

جمال زكى

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احتفالات

المنيا

جامعة المنيا

تحرير سيناء

أقامت جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، احتفالها بذكرى تحرير سيناء تحت عنوان "سيناء فى القلب"،  بحضور رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بها، ومنسق عام الأنشطة بالجامعة، ومدير إدارة رعاية الطلاب بالجامعة ومديرى الإدارات، والدكتورة رانيا عليوة، مدير قصر ثقافة المنيا.

وأكد الدكتور "جمال أبو المجد"، خلال كلمته، أن احتفالية الجامعة بذكرى تحرير بقعة غالية على قلوبنا جميعًا، وأرض غالية دفع ثمن تحريرها شعب مصر العظيم من دمه وأبنائه لهو تأكيداً على إرساء قيمة الانتماء وإعادة الانتصارات والأمجاد إلى أذهاننا، وتعريف شباب مصر بما قام به الجيش المصرى العظيم وشعب مصر الأبي بإرادته الحديدية لتحرير أرض سيناء بعد حرب 73 وليسترد بعدها كامل حقوقه وأرضه بالسلام، مشيراً إلى أن ما تشهده سيناء من أعمال إرهابية صاحبها الفشل الذريع يبرهن على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشرطتها فى مواجهة أى أعمال إرهابية.

وأضاف "أن مصر وجيشها وشرطتها التى حملت السلاح وقت الحرب لمواجهة أعداء الوطن والدفاع عن أرضه أمام من أراد  سلب حقوقها، فهي أيضاً تدافع عن أرضها بالسلام والمفاوضات لتحقق لكل شبرٍ من مصر الأمن والأمان والاستقلال الاستقرار، متمنياً استمرار الدولة المصرية فى عمليتها الشاملة سيناء 2018 لدحر الإرهاب من أرض سيناء.

وأضاف الدكتور" مصطفى عبد النبى" أن هذه الاحتفالية تعيد لنا الثقة بالنفس وتعطينا الأمل والقدرة على مواصلة واستمرار النجاح ، متمنياً لجيش مصر وشرطتها استكمال عمليتها الشاملة سيناء 2018.

شهد الحفل تقديم فقرات فنية وأغانى وطنية  قدمها فريق طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية للموسيقي والكورال بإشراف عام الدكتور مصطفي عبد السلام، والدكتور أحمد سعيد رئيس قسم التربية الموسيقية، وبقيادة وتدريب الدكتور احمد يحيى، والدكتور أسامة سمير عياد بقسم التربية الموسيقية، بالإضافة إلى فقرة بعنوان"بلدى يا بلدى" قدمها أطفال روضة شلبى وأخيراً فقرة للتنورة شارك بها قصر ثقافة المنيا.

وعلي هامش الاحتفالية أُفتتح معرضاً للفنون التشكيلية تضمن أعمال عن سيناء وحرب أكتوبر من أعمال طلاب جامعة المنيا.

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