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جامعة طنطا تنظم احتفالية كبرى بمناسبة تحرير سيناء

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جانب من الندوة التقيفية

محمد عبدالناصر

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ندوة تثقيفية

عيد تحرير سيناء

جامعه طنطا

مجمع الكليات

نظمت جامعة طنطا اليوم، الثلاثاء، ندوة تثقيفية حول تنمية سيناء في إطار إستراتيجية 2030، وذلك في إطار الاحتفالية التي تنظمها الجامعة بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء على مسرح كلية التربية الرياضية بمجمع الكليات بسبرباي.

وفي كلمته، أكد اللواء أسامة الطويل، الخبير العسكري بأكاديمية الشرطة، ومدير أمن السويس السابق، أهمية الدور العظيم الذي لعبته القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة في الحفاظ على أمن مصر، مضيفًا أن حب الوطن ليس شعارات فقط ولكن لابد من إثبات ذلك عمليًا، مضيفًا أن الحروب الآن ليست كما عهدناها في السابق ولكن أصبحت حروبًا إلكترونية تستهدف بشكل أساسي هدم الدولة وزعزعة استقرارها، حيث حفز الطلاب على ضرورة أن يكون لهم دور بارز في المرحلة القادمة لمواجهة هذا النوع من الحروب الإلكترونية لضمان الحفاظ على أمن واستقرار بلدهم.

أقيم الاحتفال بمشاركة العقيد صلاح حسن المستشار العسكري لمحافظة الغربية، والدكتور الرفاعي مبارك المستشار المالي للجامعة، والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب، والدكتور عادل الميهي عميد كلية التجارة، والدكتور شريف جبر عميد كلية الزراعة، والدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات الجامعة المختلفة.









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