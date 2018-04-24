  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:44 م
بحث متقدم
شلومو جازيت

رئيس المخابرات الإسرائيلي الأسبق: «أشرف مروان» أبلغنا بهذه المعلومات

أرشيفية

مصر تحتل ثامن أسوأ دولة في توزيع الثروة

انقلاب ميكروباص يقل وفدا صينيًا في ترعة بالإسكندرية

غرق وفد صيني في ترعة بالإسكندرية

المستشار هشام جنينة

محامي «جنينة»: سنرد على حبسه بهذا الإجراء

محمد صلاح

السعودية تكافئ «صلاح» بهدية غير متوقعة

فادي البطاش العالم الفلسطيني الذي تم اغتياله

مصر تتحدى إسرائيل وترفض طلبها

وقفة احتجاجية ضد مجزرة الغوطة

قوات «بشار» تحاصر 200 ألف مدني في الغوطة

السيسي ونتنياهو

هل يحضر السيسي مفاجأة لنا مثل السادات ؟

الرئيس التركى أردوغان

المعارضة التركية تشكل تحالفًا للإطاحة بـ«أردوغان»

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

رئيس البرلمان يصف «الصعايدة» بهذه الكلمة

عشية حرب أكتوبر

رئيس المخابرات الإسرائيلي الأسبق: «أشرف مروان» أبلغنا بهذه المعلومات

آخر الأخبار

شلومو جازيت
شلومو جازيت

محمد محمود

أخبار متعلقة
#

دعوى جديدة من«عباس» ضد الزمالك

#

وفاة رئيس تحرير الأهرام المسائي الأسبق

#

نتنياهو يتحدي بشار..ويتجول مع زوجته بالجولان

#

علاء وجمال مبارك يظهران في عزاء سمير زاهر

أشرف مروان

شلومو جازيت

المخابرات الحربية الإسرائيلية

«جازيت»:

لو لم تعتمد إسرائيل على «العميل المصري» فقط لاستعدت وتأهبت

مسألة زرع المخابرات المصرية «مروان» انبثقت بعد الحرب ليس قبلها

إسرائيل تجاهلت التقارير عن قرب الهجوم المصري حتى تكلم مروان

خلافات نشأت بين رئيس الأركان ووزير الدفاع حول عملية التعبئة.. وزير الدفاع الإسرائيلي خشى اتهام إسرائيل بالشروع في الحرب

قال شلومو جازيت، رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية، إن إسرائيل اعتمدت على أشرف مروان، صهر الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر - الذي تزعم تقارير استخباراتية إسرائيلية أنه كان عميلاً لـ"الموساد" – في إمدادها بالمعلومات المتعلقة بحرب أكتوبر 1973.

وأضاف جازيت في مقال نشرته صحيفة "هاأرتس" العبرية، إن "مروان كان أكبر عميل بارز لدى إسرائيل، ووضعه الخاص في قمة النظام المصري جعله خبيرًا مطلعًا على كل ما يتعلق بالسياسة المصرية وقادرًا على التحذير من أي مبادرة مصرية بشن هجوم علينا".

وتابع: "رئيس الموساد الأسبق تسيبي زامير، الذي جند مروان كان  يعرض تقارير لقاءات رجاله مع العميل المصري على القيادات؛ أي رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان بإسرائيل، كان هؤلاء المسئولون يقرأون وبشغف شديد هذه التقارير".

وأشار إلى أن "مناقشة مسألة ما إذا كان مروان عميلاً موثوق به، أم جاسوسًا مزروعًا من قبل المخابرات المصرية، هذه المسألة انبثقت  بعد حرب يوم الغفران (أكتوبر)، وليس قبلها".

واستكمل: "إسرائيل كانت تتجاهل التقارير عن قرب الحرب والتي وردت من مصادر استخباراتية مختلفة، وحينما تحدث مروان عن الأمر كان التغيير في موقف القيادة، وفي 4أكتوبر تلقى الموساد برقية من أشرف يطلب اللقاء على وجه السرعة مع رئيس الموساد في لندن، وفي اليوم التالي (5 أكتوبر)، تلقت المخابرات العسكرية أنباء إجلاء عائلات الخبراء والمستشارين السوفييت من مصر، بعدها جاءت معلومات من المخابرات العسكرية الإسرائيلية عن  خطة مصرية سورية مشتركة لشن هجوم ضدنا".

وأشار إلى أن "رئيس المخابرات العسكرية الأسبق أمر بعدم نشر هذه المعلومات، في انتظار تقرير رئيس الموساد الخاص باجتماعه مع مروان. حوالي الرابعة صباح 6 أكتوبر، تلقى رئيس مكتب  رئيس الموساد تقريرًا هاتفيًا من لندن، يحذر من هجوم مصري سوري، وقام رئيس المكتب بتوزيع التقرير على رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات العسكرية، وكنت أنا من بين الذين تلقوا هذا التقرير، وتم استدعائي إلى اجتماع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات العسكرية".

ولفت إلى أنه "كان واضحًا أن التعبئة الفورية لقوات الاحتياط الإسرائيلية أمرًا ضروريًا للتعامل مع الجبهة المصرية السورية، لكن خلافات نشأت بين رئيس الأركان ووزير الدفاع حول مدى ونطاق وأبعاد القوة المراد حشدها، فعندما طلب رئيس الأركان تعبئة فورية للاحتياطيات بأكملها، رفض وزير الدفاع، خوفًا من أن تكون إسرائيل هي التي ستُتهم بالشروع في الحرب، وفي الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم، قبل ساعات قليلة من الموعد الذي حدده العميل مروان، وهو الغروب، بدأ الهجوم المشترك، ولسوء الحظ، جرى هذا في وقت لم يكن ممكنًا فيه لجنود الاحتياط التعبئة والإعداد للدفاع".

وختم رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية، قائلاً: "الحقيقة أن  الجيش الإسرائيلي لم يستعد بشكل صحيح للحرب، وكانت هناك وحدات عسكرية في الخط الأمامي تصرفت بشكل غير مسؤول،  خلال هذه الفترة لم يستهن أحد بقدرات مروان أو يسخر منه، بل على العكس اعتبروه المصدر الأكثر موثوقية في ذلك الوقت، ولو أن إسرائيل لم تعتمد عليه هو فقط، لكان جيش الدفاع الإسرائيلي قد استعد وتأهب قبل بضعة أيام، بناء على المعلومات التي وردته من مصادر استخباراتية أخرى". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. قرعة البطولة العربية للأندية
» "بعكوكة" و"محمود" يقتلان عريسًا أمام زوجته لسرقة دراجته
» مفاجأة.. الرباط الصليبي لـ«أحمد الشناوي» سليم
» الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بمحادثات سياسية في سوريا
» أسرار لا تعرفها عن «محمد صلاح»
» المعارضة التركية تشكل تحالفًا للإطاحة بـ«أردوغان»
» دعوى جديدة من«عباس» ضد الزمالك
» مقتل 20 مدنيًا بمخيم اليرموك في قصف للنظام السوري
» بالصور.. «صلاح» على المراتب والملايات بالغردقة
» بالفيديو.. أغنية وطنية جديدة بعنوان "سيناء"
» رسميًا.. "الحنفي" حكمًا لقمة الأهلي والزمالك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:04 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين