» الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بمحادثات سياسية في سوريا

24 أبريل 2018 - 05:56 م

دعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى إجراء محادثات سياسية سريعة لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ فترة طويلة وأضافا أن المكاسب التي حققها النظام السوري وحلفاؤه على الأرض لا تقرب البلاد من السلام.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا إلى ذلك في مؤتمر دولي للمانحين لسوريا يستضيفه الاتحاد الأوروبي في بروكسل سعيا لجمع أكثر من ستة مليارات دولار لمساعدة سوريا.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني "نرى أنه في الأيام والأسابيع القليلة الماضية.. لم تؤد المكاسب العسكرية والمكاسب على الأرض والتصعيد العسكري لحل سياسي ولم تجلب أي تغيير.. ما حدث هو العكس".

ومن جانبها قالت "موجيريني" إن هناك حاجة "للعودة للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة... لبدء مفاوضات سلمية حقيقية وذات معنى والتي تعد السبيل الوحيد كي تنهض هذه البلاد".

وتصاعدت الحرب السورية من جديد في الأسابيع الأخيرة مع بدء عملية للسيطرة على آخر معاقل للمعارضة في البلاد وضرب مدينة دوما بالأسلحة الكيمائية.



