» أسرار لا تعرفها عن «محمد صلاح»

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محمد صلاح

ليفربول

صلاح

كشف محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن 4 أسرار تتعلق بحياته خارج المستطيل الأخضر، وذلك خلال حواره أجراءه مع قناة «CNN » الأمريكية.

وأوضح محمد صلاح، أن أكلته المفضلة هي الكشرى، واعترف بأنه لا يحب الطعام الإنجليزى، لكنه مضطر لأكله، بسبب معيشته هناك.

وقال صلاح: «خبير التغذية الخاص بى يقول إن جسمي ليس به دهون متراكمة، لذلك يتيح لى أكل ما شئت لكن بكميات محددة، كما أنني لا أتناول الخمور ما يساعد جسدي على العمل بشكل أفضل».

محمد صلاح أكد أنه عندما يصل إلى مصر يتصل بصديقه لاستقباله فى المطار بطبق الكشري لأكله، لأنه الأكلة المفضلة لديه.

سيحل روما ضيفا على ليفربول فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة على ملعب "أنفيلد روود" فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا.

وصعد ليفربول إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا بعدما تفوق على مواطنه مانشستر سيتى بنتيجة 5 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة ضمن منافسات الدور ربع النهائى.

ومن المنتظر أن يحظى محمد صلاح باستقبال حافل من جانب جماهير ليفربول التى ستحتشد فى مدرجات ملعب "آنفيلد" معقل النادى الإنجليزى، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2018 من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.


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