» "بعكوكة" و"محمود" يقتلان عريسًا أمام زوجته لسرقة دراجته

24 أبريل 2018 - 06:05 م

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية اليوم، الثلاثاء، المتهمين بقتل عريس أمام زوجته، لسرقة دراجته البخارية، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد المهدى، وبحضور محمد أبو الليل، وكيل النيابة وسكرتارية خالد إسماعيل.

بداية الواقعة، فى شهر مايو الماضى، بتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء مدير البحث الجنائى، يفيد بوصول "ممدوح أ م ال"، 22 سنة، عامل، لمستشفى الصوفية بأولاد صقر جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء قيادة المجنى عليه دراجة بخارية، وبرفقته زوجته، ومروره بناحية عزبة الشافعى مركز صان الحجر، قام مجهولون باعتراض طريقه لسرقة دراجته البخارية، وعندما قاومهم قاموا بقتله، وتم نقل المجنى عليه لمستشفى الصوفية، فيما تجمهر عدد من أقارب المجنى عليه أمام المستشفى للمطالبة بسرعة التشريح.

وانتقل محمد مصطفى، وكيل أول نيابة أولاد صقر، برئاسة عمرو سيف مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، لمستشفى الصوفية وتمت معاينة الجثة، وإرسالها لمستشفى الأحرار للتشريح.

وأسفرت جهود البحث الجنائى برئاسة النقيب مصطفى بليغ، رئيس مباحث أولاد صقر، عن أن وراء الواقعة "السيد.م.الـ.ع"، وشهرته "بعكوكة"، 19 سنة، سبق اتهامه فى عدة قضايا متنوعة، و"محمود.م.س" عاطل، و"أحمد.م.ع" وشهرته "أحمد العزبى" عاطل، مقيمون جميعهم بناحية "الصوفية" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر.

تم ضبط المتهمين والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبالعرض على النيابة، قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.



