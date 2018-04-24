  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
شلومو جازيت

رئيس المخابرات الإسرائيلي الأسبق: «أشرف مروان» أبلغنا بهذه المعلومات

أرشيفية

مصر تحتل ثامن أسوأ دولة في توزيع الثروة

انقلاب ميكروباص يقل وفدا صينيًا في ترعة بالإسكندرية

غرق وفد صيني في ترعة بالإسكندرية

المستشار هشام جنينة

محامي «جنينة»: سنرد على حبسه بهذا الإجراء

محمد صلاح

السعودية تكافئ «صلاح» بهدية غير متوقعة

فادي البطاش العالم الفلسطيني الذي تم اغتياله

مصر تتحدى إسرائيل وترفض طلبها

وقفة احتجاجية ضد مجزرة الغوطة

قوات «بشار» تحاصر 200 ألف مدني في الغوطة

السيسي ونتنياهو

هل يحضر السيسي مفاجأة لنا مثل السادات ؟

الرئيس التركى أردوغان

المعارضة التركية تشكل تحالفًا للإطاحة بـ«أردوغان»

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

رئيس البرلمان يصف «الصعايدة» بهذه الكلمة

عروس تتسبب في إبطال زفافها بسبب مزحة

الصفحة الأخيرة

العروسان
العروسان

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أزمة جديدة في "الجبلاية"

#

وزير: "إحنا بلد شهادات زي ما قال عادل إمام"

#

شاهد.. هبوط طائرة أمريكية بعد انفجار محركها

#

بعد كتابته عن مرتزقة سوريا.. وفاة صحفي في ظروف غامضة

تركيا

زفاف

عروس

مزحة

تسببت عروس تركية في إبطال زفافها، بعد علاقة حب دامت أكثر من 9 سنوات، وتجهيزات ونفقات كثيرة من أجل تتويج حبهما بالزواج، وذلك عقب مزحها على طاولة عقد النكاح.

بعد تجهيز قاعة حفل الزفاف وحضور المدعوين، جلس العروسان تورغوت وخديجة، على طاولة عقد النكاح، وبدأ المأذون في إتمام الزواج وسأل العروس "هل تقبلين تورغوت دينشر زوجا لك"، فردت "لا… غير ممكن"، ثم قالت وهي تضحك "بالطبع نعم".

كانت العروس تريد أن تمزح مع عريسها، لكنها لم تتوقع أن هذه المزحة ستبطل الزفاف، حيث اعتبر المأذون أن الزفاف باطل، وأعلن ذلك على الحضور، وأصر على عدم إتمام الزفاف وغادر المكان، ليغادر بعده الحاضرون والعروسان، كل إلى منزل والده، بحسب ما نشرته صحيفة "خبر تورك" التركية.

وقال علي أكتشا، مسئول الزواج في بلدية تورغوتلو، "لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك، ليس لطيفا، نحن نستمع إلى الكلمة الأولى، وعلى طاولة الزفاف إذا قيل لا، فإنها تعني لا حتى لو قيل بعدها ألف نعم لا نقبل ذلك، نحن مثل القضاة نعطي قرارا، ويجب أن نسمع جوابا قصيرا وواضحا".

وأضاف "لست نادما على ما فعلت، ولا حزينا، لأول مرة منذ 6 سنوات في عملي بعقد القران تحدث هذه الحادثة، أنا تصرفت وفقا للقانون، لا مزاح في عقد النكاح".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. قرعة البطولة العربية للأندية
» "بعكوكة" و"محمود" يقتلان عريسًا أمام زوجته لسرقة دراجته
» مفاجأة.. الرباط الصليبي لـ«أحمد الشناوي» سليم
» الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بمحادثات سياسية في سوريا
» أسرار لا تعرفها عن «محمد صلاح»
» المعارضة التركية تشكل تحالفًا للإطاحة بـ«أردوغان»
» دعوى جديدة من«عباس» ضد الزمالك
» مقتل 20 مدنيًا بمخيم اليرموك في قصف للنظام السوري
» بالصور.. «صلاح» على المراتب والملايات بالغردقة
» بالفيديو.. أغنية وطنية جديدة بعنوان "سيناء"
» رسميًا.. "الحنفي" حكمًا لقمة الأهلي والزمالك

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:04 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين