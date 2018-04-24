» مفاجأة.. الرباط الصليبي لـ«أحمد الشناوي» سليم

24 أبريل 2018 - 06:12 م

أجرى أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عملية الرباط الداخلى بنجاح، منذ قليل، فى أحد مستشفيات ألمانيا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري العام.

ويتواجد أحمد الشناوى فى المستشفى بالوقت الحالى ويرافقه وكيل أعماله أحمد يحيى، ومحمد أسامة طبيب الزمالك، ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وتأكد عدم وجود قطع فى الرباط الصليبى لأحمد الشناوى أثناء إجراء العملية الجراحية، ومن المنتظر أن يحدد الطبيب الألمانى المعالج للحارس فترة غيابه عن الملاعب بشكل دقيق، بعدما أكد طبيب الزمالك فى وقت سابق غياب الحارس لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.



