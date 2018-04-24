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«فيسبوك» تحذف المحتوى المتعلق بـ«داعش» و«القاعدة»

عرب وعالم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

خالد الشرقاوي

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داعش

القاعدة

فيسبوك

أعلنت شركة "فيسبوك"، أمس الإثنين، أنها أزالت 1.9 مليون محتوى متطرف يتعلق بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وتنظيم "القاعدة"، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، وهو ما يمثل نحو ضعفي تلك المحتويات مقارنة بالربع السابق.

ونشرت "فيسبوك"، تعريفها الداخلي لكلمة "إرهاب" للمرة الأولى، في إطار مسعى لكي تكون أكثر انفتاحا بشأن العمليات الداخلية للشركة، بحسب وكالة "رويترز".

ويضغط الاتحاد الأوروبي على "فيسبوك" ومنافسيها في مجال التكنولوجيا، لإزالة المحتوى المتطرف على وجه السرعة، أو مواجهة تشريع يرغمها على عمل ذلك، ويبذل القطاع جهودا متزايدة لإظهار مدى التقدم في الاستجابة لتلك الضغوط.

وقالت "فيسبوك" في منشور على مدونة للشركة، إنه تمت إزالة "الغالبية العظمى" من بين 1.9 مليون محتوى متطرفا، فيما تم وضع علامات تحذير على نسبة صغيرة من هذه المحتويات، لأنه يتم تبادلها من أجل أغراض معلوماتية أو أغراض مكافحة التطرف.

وتستخدم "فيسبوك" برنامجا آليا، مثل مطابقة الصور للكشف عن بعض المواد المتعلقة بالتطرف، وقالت الشركة إن إزالة المحتوى المتطرف استلزمت في المتوسط أقل من دقيقة خلال الربع الأول من العام.

وتحظر "فيسبوك" على الإرهابيين استخدام شبكتها، ولم تحدد في السابق ما يتضمنه تعريفها للإرهاب.

وقالت الشركة إنها تعرف الإرهاب بأنه "أي منظمة غير حكومية تشارك في أعمال عنف متعمدة ضد أشخاص أو ممتلكات لترهيب سكان مدنيين أو حكومة أو منظمة دولية من أجل تحقيق هدف سياسي أو ديني أو أيديولوجي".



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