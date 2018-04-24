«عبد الرازق» يعلن قائمة سموحة لمباراة المصري

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة ميمي عبد الرازق، عن قائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري العام.
وجاءت قائمة سموحة كالتالي:
حراسة المرمى: مهدى سليمان، أحمد يحيى
خط الدفاع: رجب بكار، ياسر إبراهيم، سيد فريد، عبد الله بكرى،طارق طه، محمود معاذ
خط الوسط: أحمد مانجا، إسلام صالح، إبراهيم عبد القوى، أحمد حمص، محمود سامى، بلال زكريا، أحمد تمساح، محمود سيد، محمد حمدى زكى.
خط الهجوم : اوميد اوكيري، حسام حسن، ناصر ماهر.
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