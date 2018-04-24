«عبد الرازق» يعلن قائمة سموحة لمباراة المصري

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أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة ميمي عبد الرازق، عن قائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري العام.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: مهدى سليمان، أحمد يحيى

خط الدفاع: رجب بكار، ياسر إبراهيم، سيد فريد، عبد الله بكرى،طارق طه، محمود معاذ

خط الوسط: أحمد مانجا، إسلام صالح، إبراهيم عبد القوى، أحمد حمص، محمود سامى، بلال زكريا، أحمد تمساح، محمود سيد، محمد حمدى زكى.

خط الهجوم : اوميد اوكيري، حسام حسن، ناصر ماهر.


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