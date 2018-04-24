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بالفيديو.. سر ابتسامة "ميلانيا ترامب" لـ"أوباما" في غياب زوجها

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ابتسامة ميلانيا ترامب لـ«أوباما» في غياب زوجها
ابتسامة ميلانيا ترامب لـ«أوباما» في غياب زوجها

خالد الشرقاوي

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أوباما

ترامب

ميلانيا ترامب

ابتسامة

باربرا بوش

تداول مستخدمو "تويتر"، مقطع فيديو تظهر فيه سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب وهي تبتسم في وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أثناء مشاركتهم في عزاء باربرا بوش.

ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه زوجة الرئيس الحالي دونالد ترامب، جالسة إلى جوار أوباما، قبل أن يبادرها أوباما بكلمات جعلتها تبتسم.

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أمس الاثنين 23 أبريل، إن ميلانيا ترامب ابتسمت لباراك أوباما في غياب زوجها، مضيفة: "وقد أحب رواد الإنترنت هذا الأمر، الذي انتشر مثل العاصفة".

ولفتت المجلة، إلى أن ميلانيا حضرت العزاء ممثلة عن البيت الأبيض، بينما لم يحضر ترامب، مشيرة إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أن ميلانيا ترامب أظهرت ابتسامة تعكس حالة من الفرح لا تحصل عليها أثناء وجودها إلى جوار زوجها الرئيس الحالي دونالد ترامب.

واعتبر آخرون أن قدرة أوباما على رسم ابتسامة على وجه زوجة الرجل الذي يهاجمه بصورة مستمرة خلال السنوات الماضية، يعد شيء جيدا.

وتوفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عن 92 عاما، يوم 18 أبريل.


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