28 يونيو.. الحكم على 12 متهمًا في "أحداث عنف الطالبية"

24 أبريل 2018 - 06:37 م

حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، جلسة 28 يونيو المقبل للحكم على 12 متهمًا في أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية، والتي وقعت فى أغسطس من عام 2014.

يصدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم منها تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر والتحريض على العنف بمنطقة الطالبية.



