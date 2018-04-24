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وزارة التخطيط تعتمد 5 ملايين جنيه لرصف شوارع بسمالوط

قبلي وبحري

موافقة وزارة التخطيط
موافقة وزارة التخطيط

جمال زكى

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وزارة التخطيط

سمالوط

مشروعات

اعتمادات مالية

محافظة النيا

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، على اعتماد 5 ملايين جنيه؛ لرصف 4 كيلومترات بشوارع مركز سمالوط خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018.

وكان النائبين مجدى ملك، وتوحيد تامر، قد تقدما بطلب إلى وزارة التخطيط  لرصف الشوارع بمركز سمالوط بهدف القضاء على الازدحام وتمهيد الشوارع للمارة.

وكانت وزارة التخطيط قد وافقت الأسبوع قبل الماضى، على رصف  الطرق بـ5 قرى بمركز سمالوط بحوالى 12 كيلومترًا تقدر بأكثر من 10 ملايين جنيه بهدف تمهيد الطرق وتسيير الحركة المرورية بين قرى مركز سمالوط.

ومن جانب آخر، قامت لجنة فنية بزيارة إلى مركز سمالوط تفقدت عددًا من المشروعات التى يتم تنفيذه مثل مستشفى سمالوط العام ومحطة السطة الحديد، حيث ضمت اللجنة مسئولين من وزارات النقل والتخطيط  والصحة والمالية ومهندسى تنفيذ المشروعات بدائرة مدينة سمالوط.

وأشارت اللجنة خلال الزيارة، إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك الأعمال  وافتتاح تلك المشروعات قبل نهاية العام المالى الجارى.

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