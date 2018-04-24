» الزمالك يصطدم بالقادسية.. والإسماعيلي يواجه الكويت

24 أبريل 2018 - 07:18 م

أسفرت قرعة البطولة العربية المقامة، التي أقيمت بمدينة جدة السعودية، عن وقوع فريق الزمالك مع القادسية الكويتي، والإسماعيلي أمام الكويت الكويتي، حيث إنه من المقرر أن تقام المباراة الأول في مصر على أن تُقام مباراة العودة بالكويت.

بينما أسفرت القرعة عن وقوع الأهلى مع أحد المتأهلين من الدور التمهيدى والذى لم يتحدد بعد.

ويشارك فى النسخة الجديدة من البطولة العربية 5 أندية مصرية وهى الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري، بينما تشهد البطولة مشاركة 4 فرق سعودية هي الهلال والنصر والأهلى واتحاد جدة.

البطولة العربية تشهد مشاركة 32 ناديًا ومن المنتظر أن تقام خلال الفترة من أغسطس 2018 وحتى أبريل 2019، بنظام الذهاب والإياب، ما عدا منافسات الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور الـ32 التى تنطلق مطلع مايو المقبل.

ويحصل الفريق الفائز بلقب البطولة العربية على 6 ملايين دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار.



