  • الثلاثاء 24 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:18 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» وروما

القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»

على الإخوان اعتزال السياسة.. وحل التنظيم الدولي

الدروس الخصوصية

35 مليار جنيه تكلفة الدروس الخصوصية في مصر

دار الإفتاء المصرية

«الإفتاء»ترد على دعوات حذف آيات من القرآن الكريم

ائتلاف دعم مصر

تمرد داخل الأحزاب ضد حزب «دعم مصر»

شلومو جازيت

رئيس المخابرات الإسرائيلي الأسبق: «أشرف مروان» أبلغنا بهذه المعلومات

أرشيفية

مصر تحتل ثامن أسوأ دولة في توزيع الثروة

السيسي ونتنياهو

هل يحضر السيسي مفاجأة لنا مثل السادات ؟

المستشار هشام جنينة

محامي «جنينة»: سنرد على حبسه بهذا الإجراء

محمد صلاح

السعودية تكافئ «صلاح» بهدية غير متوقعة

في مواجهة الإرهاب..

«الديهي»: «سيناء 2018» من أنجح العمليات العسكرية في العالم

الحياة السياسية

نشات الديهي
نشات الديهي

المصريون

أخبار متعلقة
#

مهاجم الاتحاد يمتنع عن الطعام والشراب بسبب«الشناوي»

#

أهالى قرية الفيما بشيعون جثمان الشهيد "محمد ابو العلا تركى"

#

بالفيديو.. البيان الـ16 للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة

#

الكشف عن حقيقة مشاركة إسرائيل في عمليات بسيناء

الإرهاب

الجيش

سيناء

نشات الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن من حق القوات المسلحة المصرية، أن تعمل وتقوم بما تراه ملائمًا ومناسبًا وبالطريقة التي تراها مناسبة وباستخدام كل القوة الغاشمة ضد كل من يهدد الأمن القومي المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الثلاثاء، أن الجيش المصري يستخدم حقه الأصيل منفردًا في بسط سيادة الدولة المصرية على كافة أراضيها بالقوة الغاشمة، متابعًا "لن يقبل جيش بلادنا أي وصايا من أحد".

وأكد مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، أن العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" من أكبر وأهم وأنجح العمليات في مواجهة الإرهاب على مستوى العالم، منوًها بأن لم تحدث من قبل عملية مماثلة لـ"سيناء 2018".

وأضاف أن سبب الهجوم على العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، هو ما تقدمه ما نجاحات عديدة في القضاء على الإرهاب.

وأوضح "الديهي"، أن منظمات حقوق الإنسان فشلت في إيقاع الجيش المصري، فأصبحوا يطرقون على حوائط وطننا بتقارير مغلوطة بغرض تشوية صورة مصر أمام العالم، حسب قوله.

وقال إن كل المعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام الغربية نقلًا عن تقرير كاذب من منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن سيناء والعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" بمثابة "كلام فارغ" لا قيمة له.

وأوضح أن هناك حملات ممنهجة للهجوم على مصر بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد تحرير سيناء، مشيرًا إلى أن ستظل تهاجم هذه المنظمات مصر نظرًا لما تحصل عليه من تمويل لتشويه صورة مصر.

وألمح إلى أن أهالي سيناء لم يتأثروا بالعملية العسكرية الشاملة وتسير الحياة هناك على ما يرام، ويساندون القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نفرح لشوكان ونأسف على صورة مصر في العالم

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «فرانشيسكو» يعلن تشكيل روما لموقعة ليفربول
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام روما
» الزمالك يصطدم بالقادسية.. والإسماعيلي يواجه الكويت
» «عبد الرازق» يعلن قائمة سموحة لمباراة المصري
» "بعكوكة" و"محمود" يقتلان عريسًا أمام زوجته لسرقة دراجته
» مفاجأة.. الرباط الصليبي لـ«أحمد الشناوي» سليم
» الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بمحادثات سياسية في سوريا
» مقتل شخصين في سقوط طائرة بتونس
» أسرار لا تعرفها عن «محمد صلاح»
» غرق وفد صيني في ترعة بالإسكندرية
» المعارضة التركية تشكل تحالفًا للإطاحة بـ«أردوغان»

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين
شارع شامبليون