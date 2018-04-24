35 مليار جنيه تكلفة الدروس الخصوصية في مصر

24 أبريل 2018 - 07:27 م

أكد محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن "موازنة التعليم والبحث العلمي حاليًا 115 مليار جنيه، وتحتاج إلى أن ترتفع إلى 150 مليارًا"، مشيرًا إلى أن "ثلاثة أرباع هذا المبلغ يذهب في الأجور والرواتب".

وأضاف "بدراوي"، في لقاء، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc" صباح اليوم، الثلاثاء، أن "الشعب المصري ينفق على الدروس الخصوصية مبالغ تصل إلى 35 مليار جنيه، وهذا المبلغ حال إنفاقه على زيادة الكادر الوظيفي للمعلمين سيعود بالنفع على انتظام المدارس وبالتالي القضاء على الدروس الخصوصية".

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن "اللجنة تبحث توسيع القاعدة الضريبية ودراسة ما ستضيفه ضريبة القيمة المضافة على الموازنة، والتي ستزيد من موارد الدولة حتى يمكن الإنفاق بشكل أفضل على التعليم والصحة".



