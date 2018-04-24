«مصر الخير» تعرض برنامج التدريب الفندقي على شباب أرمنت

24 أبريل 2018 - 07:36 م

قامت مؤسسة مصر الخير بالأقصر صباح اليوم، الثلاثاء، بعرض برنامج التدريب الفندقي الذي تنظمه بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادي، على مجموعة من شباب مركز أرمنت جنوب غرب الأقصر، بقصر ثقافة أرمنت، وبالتعاون مع جمعية رسالة الخيرية للتنمية الاجتماعية بأرمنت.

وأوضح سلام محمد أحمد، منسق المشروع بمؤسسة مصر الخير بالأقصر، أنه عقد ورشة شرح البرنامج لمجموعة من الشباب والفتيات، والذين قاموا بكتابة استمارة الرغبة في حضور التدريب الذي يمتد نحو شهر بكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة شمال المحافظة، وبأحد فنادق المدينة التاريخية، على أن يتم توفير فرص عمل للمتدربين بعد إنهاء فترة تدريبهم.

وأشار إلى أن هذا التدريب يأتي بدعم وتمويل من قبل مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، المنفذ من قبل منظمة العمل الدولية، والممول من الشئون الدولية والاتحاد الأوربي، والذي يتيح للمتدربين دراسة مواد فندقية تخصصية، ولغة إنجليزية متخصصة، ومهارات حياتية، مشيرًا إلى كون التدريب العملي يأتي على يد خبراء متخصصين في المجال الفندقي، مؤكدًا على حصول المتدرب على شهادة مقدمة من كلية السياحة والفنادق بجامعتي حلوان وجنوب الوادي، ومؤسسة مصر الخير، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بمحافظات البحر الأحمر وشرم الشيخ والقاهرة.

وأردف أن أبرز شروط التدريب هي التفرغ الكامل طوال مدة التدريب، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط، وأن يتراوح سن المتقدم من 20 إلى 30 عامًا، مؤكدًا أن المنحة تغطي كافة مصاريف الدراسة والانتقالات والزي الرسمي.