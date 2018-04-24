نتائج قرعة البطولة العربية للأندية

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البطولة العربية

أسفرت قرعة البطولة العربية، التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، منذ قليل، عن وقوع فريق الأهلى مع أحد المتأهلين من الدور التمهيدى والذى لم يتحدد بعد، فيما أوقعت القرعة الزمالك مع القادسية الكويتي والإسماعيلى مع الكويت الكويتي.

وتشهد البطولة العربية مشاركة 32 ناديًا ومن المنتظر أن تقام خلال الفترة من أغسطس 2018 وحتى أبريل 2019، بنظام الذهاب والإياب، ما عدا منافسات الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور الـ32 التى تنطلق مطلع مايو المقبل.

ويحصل الفريق الفائز بلقب البطولة العربية على 6 ملايين دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار.

وفيما يلى نتيجة القرعة:

الزمالك المصرى ضد القادسية الكويتي

وفاق سطيف الجزائرى ضد العين الإماراتي

الإسماعيلى المصرى ضد الكويت الكويتي

الرجاء المغربى ضد السلام زغرتا اللبناني

الإتحاد السعودى ضد الوصل الإماراتي

الصفاقسى التونسى ضد النفط العراقي

الهلال السعودى ضد الشباب العماني

مولودية الجزائر ضد الرفاع البحريني

النجم الساحلى التونسى ضد الرمثا الأردني

إتحاد العاصمة الجزائرى ضد القوة الجوية العراقي

النصر السعودى ضد الجزيرة الإماراتي

الترجى التونسى ضد المتأهل من التصفيات

الاهلى المصرى ضد المتأهل من التصفيات

الوداد المغربى ضد المتأهل من التصفيات

الجيش السورى ضد المريخ السوداني

الأهلى السعودى ضد المحرق البحريني

ومن المقرر أن يُشارك بطلا مصر الإتحاد السكندرى والمصرى فى التصفيات التمهيدية.

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