حيلة جديدة من إثيوبيا لتمويل «سد النهضة»

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لجأت إثيوبيا إلى حيلة جديدة، بهدف تمويل مشروع "سد النهضة"، وكشفت وزارة الخارجية في أديس أبابا عن حصولها على تعهد من الإثيوبيين وذوي الأصول الإثيوبية المقيمين في جيبوتي، بشراء سندات مالية لدعم السد بأكثر من 10 آلاف دولار أمريكي.

وأشارت وزارة الخارجية الإثيوبية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن الإثيوبيين في جيبوتي تمكنوا من شراء ألفين و300 دولار أمريكي من السندات.

وقال السفير الإثيوبي لدى جيبوتي شاميبو فيتامو، إن شراء السندات المالية لدعم بناء سد النهضة بدأ يتواصل بشكل أفضل من قبل الإثيوبيين وذوي الأصول الإثيوبية في جيبوتي.

ودعا السفير الإثيوبيين إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم حتى انتهاء بناء السد.

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