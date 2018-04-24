» حريق هائل في شقة عقيد شرطة بالمنيا

24 أبريل 2018 - 09:34 م

اندلع مساء اليوم، الثلاثاء، حريق هائل بشقة عقيد شرطة بالمنيا؛ مما أدى إلي تفحم محتويات الشقة، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية باندلاع حريق هائل بمنطقة شلبي.

وعلي الفور توجهت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء لفحص البلاغ، حيث تبين نشوبه بمنزل العقيد "أحمد. س"، 45 سنة، عقيد في إدارة الخدمات الطبية، وأنه كان مسافرًا للعمل، وأن زوجته قامت بإبلاغ أجهزة الأمن، وتبين أن سبب الحادث ماس كهربائي؛ تسبب في تفحم الشقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.