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مقتل 15 في هجوم مسلح على كنيسة بنيجيريا

عرب وعالم

هجوم مسلح على كنيسة بنيجيريا
هجوم مسلح على كنيسة بنيجيريا

خالد الشرقاوي

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هجوم مسلح

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قتل 15 شخصًا صباح اليوم، في هجوم نفّذه مسلحون مجهولون على كنيسة بولاية بينو، وسط نيجيريا، بحسب مسؤول محلي.

وأفاد تيرفر أكاسي، المساعد الإعلامي لحاكم الولاية، في تصريح صحفي، بأن راهبين اثنين بين القتلى الـ15 في الهجوم الذي وقع بمنطقة غوير إيست في بينو.

وأضاف "أكاسي" في تصريحاته التي نقلتها وكالة "أسوشييتد برس" أن المهاجمين حرقوا أيضًا 50 منزلًا.

من جهته، وصف الرئيس النيجيري، محمدو بخاري، في بيان، انتهاك أماكن العبادة بالعمل "الشيطاني والخسيس والشرير"، وبأنه محاولة لإزكاء صراع ديني، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

وشهدت ولاية "بين"و وسط نيجيريا سلسلة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة، ويرتبط الكثير منها بنزاع طويل الأمد بين المزارعين والرعاة.

وكان برلماني نيجيري قال في وقت سابق اليوم، إن قُطّاع طرق مسلحين قتلوا 34 شخصا على الأقل في قرية "كارو" بولاية "زامفارا"، مطلع الأسبوع.



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